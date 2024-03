Tumori | diabete e malattie cardiache Il lato oscuro del cibo ultra-processato

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 1 marzo 2024) Gran parte dei prodotti-trasformati non si possono considerare, ma semplicemente sostanze commestibili realizzate in laboratorio. Questi alimenti, che sono sottoposti a molteplici processi industriali, sono direttamente associati a 32 effetti dannosi per la salute, tra cui un rischio elevato didi tipo 2, obesità, compromissione della salute mentale e morte precoce. È l'esito della più ampia ricerca al mondo sul tema. Lo studio sui cibi-processati I risultati dello studio pubblicato sul British Medical Journal suggeriscono che le diete ad alto contenuto di cibi-trasformati possono essere dannose per molti aspetti della salute. L'analisi, che ha preso in esame quasi 10 milioni di persone, ha sottolineato la necessità ...