Trump | invasione migranti colpa di Biden

(Di venerdì 1 marzo 2024) 23.00 Joeè il presidente "più incompetente della Storia" e "sta distruggendo il nostro Paese". Così Donald, parlando in Texas, uno de gli epicentri della crisi dell'immigrazione illegale al confine col Messico, ha puntato il dito contro il presidente Usa, a suo avviso responsabile dell'"". Questa, ha dettoelencando una serie di reati che sarebbero stati commessi dagli immigrati illegali, è "l'di Joe".

Roma, 14 gen. (askanews) – “ fermerò l’invasione del nostro Paese . Questa non è una situazione normale: questa è una invasione”. Lo ha affermato Donald ... (ildenaro)

Un razzista che sui migrantj non ha idee lontane rispetto a quelle di Hitler. "Metteremo fine all'invasione" dei migranti . Lo assicura Donald Trump nel corso ... (globalist)

Donald Trump entra a gamba tesa nello scontro in atto fra il Texas e il Governo americano al confine fra Stati Uniti e Messico. L'ex presidente Usa incoraggia ... (quotidiano)

Biden e Trump in Texas, visitano il confine con il Messico: Biden sarà a Brownsville mentre Trump a Eagle pass, la cittadina al centro di un forte scontro fra il governatore del Texas Greg Abbott e le autorità federali. L'ex presidente da tempo ormai parla di ...ansa

Stati Uniti, Donald Trump dichiarato ineleggibile anche in Illinois: annuncia ricorso: Nuova grana per Donald Trump. Dopo il Colorado e il Maine, l'ex presidente degli Stati Uniti è stato dichiarato ineleggibile anche alle primarie repubblicane dell'Illinois in programma il prossimo 19 ...it.euronews

I processi di Trump, la salute di Biden: Buongiorno e bentornati su AmericaCina per un altro giro a bordo di questa newsletter. Oggi partiamo da Washington, per affrontare i due temi principali della campagna elettorale americana: i processi ...corriere