Trulli | un’annata speciale Red Bull ancora favorita Come la Rossa di Schumi»

(Di venerdì 1 marzo 2024) Non saltano più i tappi sul podio, ma le bottiglie restano. Dal buen retiro abruzzese nella sua azienda agricola Jarnoguarda alla Formula 1 che cambia. Jarno ma non ha un po’ di nostalgia? "Mi piaceva gareggiare, mi piaceva la competizione. Ormai mi dedico solo al mio vino". In queste settimane non sono mancati i colpi di scena, Lewis Hamilton alla Ferrarilo vede? "Per laè sicuramente una bella notizia perché si mette in casa un pilota importante. Dall’altra però io mi sarei concentrato di più sul fare una buona macchina". Quindi lei Lewis non lo avrebbe chiamato? "Non giudico l’operazione, ma trovo incomprensibile un annuncio con un anno di anticipo. Per i piloti ora sarà una stagione da separati in casa". Perché? "Sia Hamilton che Sainz lasceranno le rispettive squadre. Contando che lo sviluppo della ...