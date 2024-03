Trovato con oltre 50 grammi di droga | 33enne scarcerato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuta davanti al Gip Dott.ssa Maria Di Carlo l’udienza di convalida di Sergio Altivalle, 33 anni di Benevento, difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino. Il Gip, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci e dell’avvocato Daniela Martino, ha rimesso in libertà Sergio Altivalle, ritenendo l’ insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Come si ricorderà l’Altivalle era stato arrestato dalla Guardia di Finanza del Comando di Benevento e posto agli arresti domiciliari, perchéin possesso di 54di sostanza stupefacente addosso e 1,5 gr di sostanza stupefacente in casa a seguito della perquisizione della sua abitazione. La Procura della Repubblica di Benevento aveva chiesto l’ applicazione della misura cautelare, ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di spaccio di ...