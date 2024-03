Trovati i fondi per le mura storiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ci sono le risorse per la riqualificazione delledi Auditore. Il Comune di Sassocorvaro-Auditore è risultato beneficiario di un contributo di 224.250 mila euro dal bando regionale dedicato, di cui 100.750 mila euro messi di Bilancio comunale per un intervento complessivo di 325mila euro. "Questo ci permetterà la sistemazione delledi Auditore, intervento che prevede anche la riqualificazione della piazza della Torre e il rifacimento dei sottoservizi che elimineranno i problemi di infiltrazione sui locali sottostanti. Sono in corso le procedure per l’Affidamento dei lavori, somme gia destinate a Bilancio – scrivono i componenti dell’amministrazione comunale sulla pagina Facebook del Comune –. Grazie all’ottimo lavoro della Regione Marche, alla Giunta, al Consiglio e all’assessore Francesco ...