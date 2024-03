Trovata morta a Ischia Il mistero dei lividi sulla pelle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) La salma di Antonella Di Massa, 51 anni, è stata trasferita daall’istituto di Medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli. Il suo corpo dovrà "parlare", attraverso l’esame autoptico, come la casalinga di Casamicciola Terme sia. Perché il decesso di Antonella, il cui cadavere è stato trovato da due inviati di ‘Chi l’ha visto?’ in un agrumeto privato semiabbandonato nel comune di Serrara Fontana (uno dei sei dell’isola), è ancora un giallo. L’ipotesi del suicidio resta privilegiata, ma molti aspetti rendono compatibile il quadro con un omicidio. Il primo punto da chiarire è che il corpo presenta ecchimosi ed escoriazioni. Tracce compatibili con una caduta, ma anche con percosse. La donna potrebbe essere caduta nel boschetto, da un’altezza di qualche metro, dal punto in cui si trova un pollaio abbandonato nel quale avrebbe potuto ...