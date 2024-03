Tribunali online al via oggi 1° marzo | le 7 sedi pilota e come accedere

(Di venerdì 1 marzo 2024) Parte1°il progetto, la sperimentazione annunciata nell’ambito della digitalizzazione della macchina della giustizia. Obiettivo numero uno: semplificare la vita dei cittadini che, accedendo telematicamente alle cancellerie, non dovranno affollarne gli uffici fisici Non tutta Italia sarà coinvolta al momento. L’integrazione sarà graduale.spiegato anche sul sito del ministero Giustizia, si parte con i primi 7 uffici. Per questi è attiva la piattaforma “Tribunale”, in cui si puòper depositare atti relativi a specifici procedimenti. Tra le novità: ...

Maria Gatto, presidente del tribunale per i minori: “Il carcere per i ragazzi non è la soluzione, serve una rete di aiuti”: "A fronte di una società dove esplode il disagio serve una rete tra le comunità e più magistrati: siamo in affanno” ...milano.repubblica

Ex Ilva, il Tribunale dichiara lo stato di insolvenza: oltre 3 miliardi di debiti. Verso sblocco fondi Mef fino a 320 milioni: Ex Ilva, la decisione del Tribunale di Milano dà il via libera all’amministrazione straordinaria. E si profila l’ipotesi di un’inchiesta per bancarotta. Ecco cosa scrivono i giudici: “Assoluta assenza ...firstonline.info