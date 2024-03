Treviso | sul bus ragazzini intonano coro contro autista donna | “Stupro | stupro” Il presidente Mom | “Colpa dei genitori che non sanno fare i genitori”

È morto dopo nove giorni di ricovero Lorenzo Pietrushi, 18 anni, caduto rovinosamente sull’asfalto mentre tentava di “ surf are” sul cofano di un’automobile in ... (tg24.sky)

Bologna, 11 febbraio 2024 – Alle Final Eight di Coppa Italia Frecciarossa – che si terranno al PalaAlpitour di Torino dal 14 al 18 febbraio – la Germani ... (sport.quotidiano)

Verso l'8 marzo, la Fondazione "Franco e Piera Cutino" celebra le donne con talassemia: Aghate Wakunga, 44 anni, ne è la testimonianza lampante. Nata in Congo vive dal 2001 a Treviso, dove ha raggiunto una delle sue sorelle. Affetta da drepanocitosi, una forma di anemia grave anche se ...palermotoday

Su Futsal TV ci 6. Itria-Giovinazzo, focus Bruno-Bernando sul derby di Puglia: Come per ogni giornata, sui canali di Futsal TV avrete la possibilità di vivere in diretta le emozioni del campionato cadetto, con 6 partite ad infoltire il palinsesto. Nel girone A, alle 16, il Lecco ...divisionecalcioa5

LBA - Treviso sfida Napoli, Olisevicius: "Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile": In classifica, Treviso occupa la 14° posizione con 6 vittorie e 14 sconfitte ... Dopo la vittoria in finale di Coppa Italia sull'Olimpia Milano, i partenopei alzeranno il trofeo davanti al proprio ...pianetabasket