Treviso | donna guida l' autobus | dai ragazzini parte il coro choc | «Stupro | stupro» Scoppia il caso

Insulti sessisti all'autista del bus Mom nella tratta Treviso - Jesolo: «Un episodio vergognoso». In azione 7 vigilantes armati: Treviso - Gli insulti sessisti contro gli autisti donne di ... «La violenza, sia essa verbale o fisica, contro i lavoratori è sempre grave, ma quando va a colpire una donna con ingiurie sessiste è del ...ilgazzettino

Treviso, coro shock di studenti sul bus contro l’autista donna: “Stupro, stupro”: Le indagini - Gli accertamenti sono scattati subito perché una pattuglia della municipale si trovava in quel momento proprio sullo stesso mezzo. L'autobus della Mom - società di trasporto pubblico del ...msn

E’ morta Simonetta Zago, segretaria per vent’anni dell’Ordine dei commercialisti di Treviso: Simonetta Zago infatti lavorava all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Treviso, in centro in via Roma ... all’Ordine dei commercialisti. La donna lascia nel dolore la ...tribunatreviso.gelocal