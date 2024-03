Treni fermi per un guasto alla stazione di Roma Ostiense | ritardi fino a 60 minuti

La circolazione dei treni nel nodo di Roma è stata sospesa per un'ora oggi a causa della presenza di persone non autorizzate lungo i binari nelle vicinanze ... (fanpage)

Disagi per i trasporti ferroviari: Treni cancellati o rallentati per tre ore. Capasso (Assoutenti): "Chiediamo maggiore sicurezza e tornelli agli accessi ... (fanpage)

Raddoppio Bergamo-Ponte San Pietro: per i bus sostitutivi cambiano alcuni orari: Stanno per cambiare gli orari di alcune delle corse di autobus introdotti da Trenord per sostituire i Treni bloccati dai lavori tra Ponte San Pietro e Bergamo. Le modifiche, in vigore da lunedì 4 ...bergamo.corriere

Travolto dal treno alla Stazione di Portici, morto un uomo di 61 anni. Treni fermi per 3 ore: Travolto dal treno in corsa alla Stazione di Portici, sulla linea Napoli-Salerno via Nocera Inferiore, è morto un uomo di 61 anni di origine straniera, a quanto apprende Fanpage.it. L'incidente ferrov ...fanpage

Dietrofront di Trenitalia su nuove regole bagagli e trasporto bici: Sarebbero dovute entrare in vigore oggi, 1 marzo, le nuove norme su bagagli e traposrto bici sulle frecce di Trenitalia ...radiocolonna