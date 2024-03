(Di venerdì 1 marzo 2024) Arezzo, 01 marzo 2024 – “Trattenere decine di persone dentro i vagoni è l’ennesimo disservizio, l'ennesima vergogna che non si può accettare in un Paese avanzato". Lo ha detto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Elisain merito ai disservizi sulle reti ferroviarie e a quando accaduto ieri a Figline. "Oltre ad aver già sollecitato il ripristino del tavolo pendolari - ha aggiunto - chiederò immediatamente un’indagine conoscitiva interna alla Commissione Trasporti sulla situazione del pendolarismo in Toscana e sullo stato delle linee ferroviarie “lente”. Quelle cioè non di alta velocità, utilizzate quotidianamente da migliaia di cittadini toscani". "Solo con un approfondimento preciso riusciremo a trovare delle soluzioni concrete - ha spiegato- Chiederò inoltre se le penali citate dall'assessore Stefano Baccelli siano state ...

Treni. Botta e risposta tra Tozzi, Ceccarelli e De Robertis: Ho chiuso la mia esperienza di assessore firmando un contratto di servizio che prevede il completamento del ricambio di tutti i Treni che circolano sulle linee toscane, per un investimenti complessivo ...lanazione

Inter per la fuga, Napoli ultimo treno : 2 gare valgono la stagione | OneFootball: La 21ª giornata di Serie A, divisa a spezzatino per consentire lo svolgimento della Supercoppa Italiana, si completa oggi con Sassuolo-Napoli, in programma alle 18:30 e Inter-Atalanta, che si disputer ...onefootball

Attraversa i binari e il treno lo travolge, morto ragazzo di 17 anni: Tragedia nell’Alessandrino dove un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso da un treno vicino alla stazione di Felizzano. Il giovane era arrivato in Italia a dicembre come minore straniero non a ...mondopalermo