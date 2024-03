Travolto da un’auto mentre attraversa la strada | grave uomo di 50 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Firenze, 1 marzo 2024 – Undi 50è stato investito da un'auto questa mattina all'altezza dell'mento di viale Matteotti-piazza Isidoro del Lungo a Firenze. L', secondo quanto si apprende, è stato trasportato all'ospedale di Careggi in codice rosso. La dinamica dell'incidente, si spiega in una nota da Palazzo Vecchio, è al vaglio della polizia municipale. Sempre in mattinata un furgone si è fermato in avaria in viale Lavagnini nel tratto vicino a piazza della Libertà in direzione di viale Matteotti. A causa dell'incidente e del furgone in avaria si sono registrati disagi alla circolazione che, fanno sapere dal Comune, si è normalizzata dopo la risoluzione dei due eventi.