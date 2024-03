Travolto da un treno in corsa | tragedia alla stazione di Falconara «Si è buttato all' improvviso» Notizia in aggiornamento

Da quanto è emerso, il giovane era ospite di una comunità per minori del paese e avrebbe attraversato i binari per raggiungere un altro convoglio (ilgiornale)

Travolto da un treno in corsa, tragedia alla stazione di Falconara. Notizia in aggiornamento: FALCONARA - Investimento mortale alla stazione ferroviaria di Falconara. Una persona è rimasta uccisa, travolta da un treno in corsa. Tempestivi i soccorsi del 118, ma non c’è stato nulla da fare.corriereadriatico

Trenitalia sospende le nuove regole per trasporto bagagli, bici e monopattini sulle Frecce: Dietrofront di Trenitalia: sospeso l'obbligo di sacca per le bici pieghevoli e le limitazioni per i bagagli sulle Frecce ...bikeitalia

“Suicidio”: l’ultimo atto sulla morte del 17enne Marco Cestaro, Travolto da un treno. La mamma per protesta pubblica le foto del corpo: Il corpo del figlio nel letto d’ospedale. Il corpo del figlio sul tavolo dell’obitorio. Il corpo del figlio mostrato a tutti, in quelle condizioni estreme, perché non scenda il buio sulla morte di Mar ...ilfattoquotidiano