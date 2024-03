Travaglio condannato per diffamazione | dovrà risarcire Grazia Graziadei

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La Corte d’Appello Civile di Roma hail direttore del 'Fatto Quotidiano' Marcoil danno, quantificato in 20mila euro, adei, vicedirettrice del Tg1. Una vicenda nata dalla querela perpresentata nel 2010 dalla giornalistadei nei confronti di, autore di un articolo sulle intercettazioni pubblicato sul 'Fatto Quotidiano' il 4 luglio 2010, nel quale accusava la collega di avere, in un servizio andato in onda al Tg1 il 3 luglio 2010, "sparato cifre a casaccio spacciandole per dati ufficiali del Ministero della Giustizia". L’iter giudiziario è durato 14 anni. Dopo tre sentenze di non luogo a procedere emesse da tre diversi gup di Roma, ...

