Trattati più casi di quelli presentati Ma il presidente Pupilella avverte | | Gli organici vanno rinforzati

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il Tar della Toscana mantiene buone performances di efficienza, ma sul futuro pesa l’incognita degli. Il 2023 è stato un altro anno produttivo per la giustizia amministrativa regionale: sono stati1.536a fronte di 1.532. Significa che il gravame è sceso a 3.581 cause pendenti, l’equivalente di poco più di due anni di ricorsi in entrata. Merito della rapidità di giudizio, un elemento che si è riflesso nella fase cautelare: in media servono 30 giorni per arrivare a una pronuncia, tempo che scende a 21 in caso di contratti pubblici. Per arrivare a sentenza in media occorrono 71 giorni dal momento del deposito del ricorso. Numeri che,ildel Tar della Toscana, Roberto, "potranno essere mantenuti anche il ...