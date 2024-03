Trasferito il luogotentene Luca Trovato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nuovo comandante alla Stazione dei carabinieri di Campotizzoro: il vicebrigadiere Daniele Giannini prende il posto del luogotenenteal comando di San Marcello., nato a Pistoia nel 1969, carabiniere di quarta generazione, dopo che bisnonno, nonno e padre avevano servito nell’Arma, arriva da importanti esperienze. Dopo aver preso servizio in provincia di Brescia, nel 1988, il passaggio seguente lo ha visto vincitore del concorso per Maresciallo, in servizio a Torino Campidoglio, poi alla Radiomobile ancora a Torino, quindi Canelli, nell’astigiano, poi None e infine Bricherasio, prima di tornare nella natia Pistoia, a Capostrada e a Quarrata, per approdare nel 2018 alla Stazione di Campotizzoro dove ha lasciato un segno importante, guadagnandosi la fiducia dei paesani ...