Tramvia Franchi-Rovezzano | due le opzioni Nardella | “Decide Salvini”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Firenze, 1 marzo 2024 - "Sulla linea stadioattendiamo il parere più importante, quello del ministro dei Trasporti Matteo. Abbiamo presentato duesul tratto viale Don Minzoni-viale dei Mille che hanno un impatto ambientale differente". È quanto fa sapere il sindaco Darioa margine dell'incontro con la commissaria europea a Coesione e riforme Elisa Ferreira. "Con lei abbiamo anche parlato di questa linea, molto importante perché aci sarà un parcheggio scambiatore con più di 300 posti che servirà per chi viene dall'autostrada per arrivare allo stadio o in centro". Ieri è stato presentato il progetto definitivo alla conferenza dei servizi, adesso la parola passa al ministero delle Infrastrutture e trasporti che dovrà scegliere quale ...