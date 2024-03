Tramontana promuove la nuova Inter | scelta giusta prendere Thuram!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 1 marzo 2024)elogia tutte le mosse nerazzurre. Il giornalista sportivo ed ex Direttore della Comunicazione per l’Women, in una recentevista, parla della suae di quanto, secondo i suoi parametri, sia stataladi lasciar andare via Lukaku per Thuram ADDIO LUKAKU – In una sua recentevista esclusiva, Filippoparla tanto della sua, passione che lo accompagna fin da bambino. Lo fa elogiando il grande campionato della squadra di Simone Inzaghi, anche se dice di restare con i piedi per terra. Perché i punti non sono gli stessi del Napoli dello scorso anno. Però si complimenta per il grande mercato fatto, con tanti nomi nuovi ma anche tante esclusioni eccellenti. L’, ...