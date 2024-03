Tragico scontro tra due autobus | il bilancio è pesantissimo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 1 marzo 2024) Social. . La grande maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali sono dovuti a una serie di comportamenti scorretti, principalmente eccesso di velocità, guida distratta e pericolosa, mancato rispetto della precedenza o della distanza di sicurezza, assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni si è verificato untra due: ecco che cos’è successo.Leggi anche: Grave incidente,carico di studenti finisce fuori strada e si ribalta Leggi anche: “Addio patente per chi lo fa”: cambia tutto, la notizia poco fa Leggi anche: Brutto incidente a Sanremo: cade per 6 metri sull’asfalto Leggi anche: Incidente stradale per il politico italiano: l’auto sbanda e perde il controllo Honduras,tra due: 17 morti e ...