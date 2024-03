Tragedia in cantiere. Giardini e ciclabile subito. Lunedì ripartono i lavori nel quartiere

(Di venerdì 1 marzo 2024) Con gli occhi ancora pieni di dolore, poche ore dopo ladel crollo delin via Mariti, il sindaco Dario Nardella aveva rivolto un appello a terminare idelle opere pubbliche esterne. Queidal 4 marzo ripartiranno. La società incaricata della realizzazione su indicazione di Esselunga riprenderà – come si spiega dal Comune – gli interventi sulle opere pubbliche esterne alinteressato dal crollo. Tra le opere che dovranno essere portate avanti figurano quelle legate a viabilità, marciapiedi, piste ciclabili e alberature. La ditta incaricata – altro punto centrale – non è titolare di alcun subappalto né di alcuna lavorazione comunque connessa con ilper l’edificio commerciale, sotto sequestro della magistratura. Esselunga inoltre si ...

Piovono calcinacci dal balcone di un palazzo di via dei Cantieri, distrutti i tavolini di un bar: Piovono calcinacci. E solo per miracolo non si è sfiorata una Tragedia. E' successo all'altezza del civico 102 di via dei Cantieri dove dal balcone di un palazzo si sono staccati pezzi di cemento ...palermotoday

Crollo Esselunga, riprendono le lavorazioni delle opere pubbliche esterne: Da completare marciapiedi, piste ciclabili e alberature. L'obiettivo, spiega il Comune di Firenze, è quello di ultimare i lavori e non lasciare una situazione di ulteriore disagio per i cittadini.rainews

Operaio morì in cantiere a Limone, le difese: "Una Tragedia ma nessuno ha colpa": Sono sei le persone che hanno dovuto rispondere della sua morte, di cui tre condannate in abbreviato: per gli altri si attende la sentenza a marzo Bashkim Toska, operaio 59ennne albanese, è rimasto ...targatocn