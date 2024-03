Traffico Roma del 01-03-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Luceverdene ho ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna un incidente in colonna iltra uscite Nomentana è la via Tuscolana e rallentamenti E cosa tratti anche perintenso tra Laurentina e Tuscolana è più avanti tra Nomentana e Bufalottadella via Flaminia raccordo via di Tor di Quinto verso il centro città intera lentamente in via Aurelia dell’ospedale di San Carlo a Piazza Irnerio io ci sarei solo lentamente dai uscite te la 24 in via Salaria verso lo stadio Olimpico era 20:45 Olimpico Lazio Milan previste del pomeriggio le consuete dici che la viabilità nell’area circostante di impianto sportivo è possibile raggiungere lo stadio anche quella linea tram 2 in partenza da Piazzale Flaminio o con una delle numerose linee bus in partenza da ...