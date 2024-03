Traffico Roma del 01-03-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Luceverdein ho ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna auto in fila tra l’uscita di via Cassia via Salaria è più avanti tra la Bufalotta Nomentana rallentamento il CUD e anche ne sei andata daFiumicino a via Tuscolana un incidente nelsulla via Flaminia tra via Valdagno e via Bomarzo In quest’ultima direzione auto in fila in via della Magliana tra via Pian Due Torri e il viadotto della Magliana In quest’ultima direzione Veramente anche sulle 8 alla Magliana siamo in prossimità di via Isacco Newton a causa di un incidente in direzione EUR e alle 20:45 all’Olimpico Lazio Milan prevista dal pomeriggio le consuete dici che la viabilità nell’area circostante impianto sportivo possibile raggiungere lo stadio anche con la linea tram 2 in partenza da piazzale Flaminio con una ...