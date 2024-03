Traffico Roma del 01-03-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 1 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità di divieti di sosta e possibili chiusure sia in via Molise che sulla vicina a via di San Basilio termine manifestazione prevista per le ore 20 lavori in corso nel quartiere San Lorenzo sulla rete tranviaria di ieri ti con alcune variazioni di servizio per le linee tram 23 e 19 la linea tram 2 viene sostituita integralmente da buste la linea tram 3 è sostituita da busta tra Porta Maggiore Valle Giulia la linea 19 servizio con tram tram Centocelle Porta Maggiore e bus lungo la tratta a Porta Maggiore Piazza Risorgimento e alle ore 20:45 Olimpico Milan previsto dal pomeriggio alle consuete modifiche alla viabilità nell’area circostante l’impianto sportivo è possibile raggiungere lo stadio anche con la linea tram 2 in partenza da Piazzale Flaminio e con una delle numerose di buste in ...