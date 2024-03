Traffico Roma del 01-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Luceverdecode sul grande raccordo anulare perintenso tra Lanina è la Pontina in carreggiata esterna altri file da Nomentana Tiburtina in quella interna code a tratti perintenso sulla via Salaria aeroporto dell’Urbe e l’uscita per la tangenziale est In quest’ultima direzione intenso è rallentato ilsul viadotto della Magliana in direzione della Cristoforo Colomboin coda sulla via Aurelia per un incidente all’altezza di via Lamberto da Fagnano un altro incidente sta creando disagi alanche in via Marmorata all’altezza di via Amerigo Vespucci per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Però è tutto Grazie dell’attenzione un servizio a cura della c e della ...