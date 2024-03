Traffico Roma del 01-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Luceverdeben trovati all'ascolto bravi code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Anagnina e doppia coda anche in esterna tra Laurentina ed Ardeatina trafficato il tratto Urbano della A24 con code tra Portonaccio e la tangenziale est sulla stessa tangenziale code tra via Tiburtina e viale Castrense verso San Giovanni ed ancora all'altezza della via Salaria in direzione dello Stadio Olimpicoin coda sulla via Flaminia tra Grottarossa via dei due punti verso il centro in programma per le 10 una manifestazione in piazza Mariano Armellini possibili difficoltà di circolazione fino a termine evento previsto per le 13