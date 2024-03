Traffico Roma del 01-03-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 1 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità proseguono i lavori sulla via Salaria con chiusura altezza di via Panama ed ancora tra Viale di Villa Grazioli via Rubicone in direzione del centro lavori in corso sulla rete tranviaria in via dei Reti variazioni di servizio per le linee tram 2 319 la linea tram 2 viene sostituita integralmente da bus la linea 3 è sostituita da bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia la linea tram 19 effettua servizio con trama tra 100 celle Porta Maggiore e con bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento alle 20:45 di questa sera all’Olimpico Lazio Milan previste dal pomeriggio le offerte modifiche alla viabilità nell’area circostante l’impianto sportivo possibile raggiungere lo stadio anche con la linea tram 2 in partenza da Piazzale Flaminio o con una delle numerose linee in partenza dai diversi ...