Traffico Roma del 01-03-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia trafficato anche il tratto Urbano della A24 Concorde via Filippo Fiorentini e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni trafficata la via Flaminia con code tra Grottarossa e due punti verso il centro stessa situazione sulla via Salaria tra via di Villa Spada è l’aeroporto dell’Urberallentato per un incidente su Viale dei Colli Portuensi all’altezza dell’incrocio con via di Monteverde maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c ...