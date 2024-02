(Di venerdì 1 marzo 2024) Gravissime omissioni da parte di chi avrebbe dovuto esercitare la propria azione di controllo. Inadempienze che hanno agevolato una trama internazionale messa in piedi da imprenditori senza scrupoli:...

La Tunisia fu usata come pattumiera di rifiuti “inesportabili” da parte di un’azienda di Polla (Salerno), e per questo si sfiorò l’incidente diplomatico tra ... (ilfattoquotidiano)

Tempo di lettura: 2 minuti“Sottolineerei, come ha detto il procuratore di Potenza, Francesco Curcio, che l’azione della Procura viene quando il danno già è ... (anteprima24)

Traffico di rifiuti in Africa grazie all’ok della Regione Campania, arrestato un funzionario: Tutto ha avuto inizio in Calabria, a partire dalle tramee di alcuni imprenditori dei rifiuti come Paolo Casadonte (broker e legale rappresentante della Gc Service) e Maurizio Innocenzo Mazzotta (Eco ...ilmattino

Traffico di rifiuti Campania-Tunisia, 11 arresti. Ai domiciliari funzionario Regione, il pm: «Assecondava pratiche illecite»: I reati contestati a vario titolo sono di attività organizzata per il Traffico illecito di rifiuti, fittizia intestazione di beni, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva, ...giustizianews24

Montagne di rifiuti sversati in Tunisia, VIllani (M5S): ‘evidenti negligenze della Regione Campania’: La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno: “A pagarne le conseguenze sarà ancora una volta la comunità locale. Nel corso ...teleradio-news