Tradita da un’amica e rapinata a Napoli | “Ho denunciato tutto e ora voglio giustizia”

Sono stanca di vederle libere di divertirsi e di postare senza alcun rimorso video mentre ballano in discoteca, dopo avermi raggirata e: ho, portato prove, e ora". E' l'amaro sfogo di una ragazza di 26 anni nata a Piacenza, a cui lo scorso novembre a, le sono stati rapinati ben 5mila euro dopo essere stata attirata in una trappola da due coetanee conosciute a Roma di cui si era inavvertitamente fidata. Secondo il racconto fornito alle forze dell'ordine è stata condotta con l'inganno nei pressi di un palazzo dove poi è stata vittima di unaperpetrata da un bandito poi rivelatosi essere il fratello di una delle sue due losche accompagnatrici. Il rapinatore, che quando è entrato in ...

