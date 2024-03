Tra cacio e forme l’estro più creativo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ve ne sono di tanti tipi, in Italia ne sono certificati oltre 600, è il formaggio, cibo versatile e pronto al consumo. Da fonti, in epoca longobarda era considerato povero, nel tardo duecento si diffonde nelle tavole ’nobili’ e, in seguito, come pietanza alla mensa dei Papi, ai matrimoni della famiglia de Medici e degli Este. Un cibo tanto amato e diffuso da essere celebrato, durante l’anno, in più parti d’Italia. Dal 15 al 17 marzo si svolge in Valle Aurina, in provincia di Bolzano, considerata una delle zone più incontaminate d’Italia, grazie anche alla corona di 80 montagne che si ergono sopra i 3 mila metri, la quindicesima edizione del festival del formaggio. Grande entusiasmo per il fondatore della manifestazione, Martin Pircher, per la crescita di visitatori da ogni parte del mondo e sull’importanza di valorizzare i prodotti altoatesini. Il Graukäse è il formaggio grigio ...