Torna in scena la Compagnia degli Evasi con lo spettacolo “La Partita”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 1 marzo 2024 - Riprende la stagione dellalo storico gruppo teatrale non professionista di Castelnuovo Magra. Sabato sera alle 21 al Teatro Dialma Ruggero di Spezia è in programma lodal titolo “La” scritto dall’autore spezzino Marco Balma. Si tratta della cinquantaduesima produzione del gruppo teatrale castelnovese. Per l’occasione ci sarà anche il debutto alla regia di Andrea Carli, pluripremiato attore della, che ha curato anche le scenografie e scelto le musiche di. Protagonisti dellasaranno due fra gli attori dellapiù talentuosi: Nicoletta Croxatto e William Cidale. Il lato tecnico è affidato ...

Giuntoli tornerà a Napoli da avversario con la Juve: nel 2020 firmò col ds Osimhen in gran segreto a Capri, con una scena da film per eludere i ... (napolipiu)

Darderi-Tabilo: orario e dove vedere i quarti dell'ATP 250 di Santiago: Orario e dove vedere la partita tra Darderi e Tabilo Il match valido per i quarti dell'Atp 250 di Santiago andrà in scena questa sera, 1 marzo 2024, alle ore 22 e sarà visibile in diretta su Sky Sport ...ilmessaggero

Short track: Mondiali, Arianna Fontana Torna in azzurro: Arianna Fontana Torna in azzurro per i mondiali di short track in programma ... italiana più medagliata di sempre nei Giochi Olimpici invernali e assente dalla scena agonistica proprio dalla rassegna ...napolimagazine

Arianna Fontana Torna tra i convocati azzurri: è nella lista per i Mondiali di Rotterdam (15-17 marzo): Arianna Fontana Torna nel giro della Nazionale: la 33enne valtellinese - atleta italiana più medagliata di sempre nella storia delle Olimpiadi invernali e assente dalla scena agonistica dai Giochi di ...eurosport