Torna Formaggi e Sorrisi Cheese And Friends Festival

(Di venerdì 1 marzo 2024) È stata presentata presso il Palazzo della Provincia di Cremona la quarta edizione di “”, in programma tra le vie del centro di Cremona dal 12 al 14 aprile, evento gastronomico-culturale in cui conoscere e degustare i miglioridi tutta Italia accompagnato da un ricco calendario di appuntamenti, degustazioni, spettacoli e incontri legati all’arte casearia. “L’Edizione 2024 “” da kermesse agroalimentare con focus sulla filiera da latte e trasformazione è divenuta un modello di riferimento per consumatori e produttori. – afferma Paolo Mirko Signoroni, Presidente della Provincia di Cremona – Con una produzione annua di latte di oltre 1,5 milioni di tonnellate siamo primi ...

“Formaggi & sorrisi”: Grana Padano Torna protagonista nel cuore di Cremona: Il Consorzio di tutela del Grana Padano ha ufficialmente rinnovato la partnership con “Formaggi & sorrisi - Cheese and friends festival”, un evento che dal 12 al 14 aprile tornerà ad animare le strade ...italiaatavola

