Torino | Juric lancia il match Belotti-Buongiorno | sfida nella sfida tra passato e futuro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 1 marzo 2024)-Fiorentina è anche-Bongiorno, in conferenza Ivaniltradei granata-Fiorentina è uno degli incontri di cartello che il menù della ventisettesima giornata di Serie A propone agli spettatori. Granata e gigliati, da sempre gemellatitifoseria, si ritrovano al Grandealle 21e45 di sabato sera, ma questa volta, non ci sarà alcun atteggiamento amichevole tra le due formazioni. Appena sei punti separano infatti Ivane Vincenzo Italiano in classifica. Con il Napoli che sembra aver ritrovato lo smalto di un tempo ed un Bologna che non smette di stupire,rincorsa verso le zone più nobili della classifica ...