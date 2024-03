Torino-Fiorentina | dove vedere la partita?

(Di venerdì 1 marzo 2024) Passando al match serale, ci si sofferma su una sfida interessante. Scopriamo cosìI diritti tv sono ormai una consuetudine all’interno del mondo del calcio, totalmente cambiato. La Serie A, ad esempio, si trova ad essere suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne vanta la piena esclusività. Questo può dimostrarsi così un vantaggio per le società che godono di introiti e sponsor, ma un vero e proprio “tallone d’Achille” per i tifosi, i quali sono costretti a cercare diverse informazioni su ogni singola. L’articolo in questione ha dunque uno scopo preciso, dare conto die mostrare le probabili formazioni. La giornata 27 chiuderà il Sabato con un confronto ...

Ivan Juric , allenatore del Torino , ha parlato in conferenza stampa verso la prossima sfida di Serie A contro la Fiorentina , qui le sue parole Direttamente ... (calcionews24)

Torino-Fiorentina è uno degli anticipi della 27esima giornata di Serie A. Il calcio d'inizio della partita è in programma... (calciomercato)

“Abbiamo fatto grandi prestazioni, ma c’è il rammarico per i risultati: diminuendo le partite i punti diventano più pesanti, quindi contro la Fiorentina sarà ... (sportface)

Torino, Juric torna sulla Lazio: "Non siamo andati male. Sanabria sfortunato...": Il Torino è pronto a tornare in campo dopo le ultime due sconfitte contro Lazio e Roma. Adesso di fronte c'è la Fiorentina. In conferenza stampa, il tecnico granata Ivan Juric ha analizzato il periodo ...lalaziosiamonoi

Torino, gli ultras della Maratona in protesta: motivo e comunicato – FOTO: Gli ultras del Torino in protesta, la curva Maratona non sarà allo Stadio contro la Fiorentina, il motivo e il comunicato Nuovi daspo, ulteriori denunce e arresti. Questo sarebbe il motivo della ...calcionews24

Serie A: in campo sabato alle 20.45 Torino-Fiorentina DIRETTA: La Fiorentina continua la preparazione della trasferta che la vedrà impegnata sabato sera con il Torino: rispetto alla gara vinta domenica sulla Lazio Vincenzo Italiano non recupera né Martinez Quarta ...ansa