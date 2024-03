Torino Fiorentina | conferenza Juric LIVE | le dichiarazioni pre match

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ivan, allenatore del, ha parlato instampa verso la prossima sfida di Serie A contro la, qui le sue parole Direttamente dal ventre dello Stadio Olimpico Grande, Ivanè pronto ad intervenire instampa. Nel mirino c’è ilcontro ladi Vincenzo Italiano, prossimo avversario dei granata e crocevia di primaria importanza per le ambizioni europee dei sabaudi. Qui ledel tecnico dela partire dalle 12e30. Articolo in aggiornamento

Ultime dai campi di allenamento delle squadre di Serie A in vista della 27a giornata Fiorentina , dubbio Martinez Quarta Dopo aver saltato il match contro la ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Fiorentina , dubbio Martinez Quarta Dopo aver saltato il match contro la Lazio per un problema di calcoli, Martinez Quarta rischia il ... (seriea24)

L’ex centravanti di Cagliari, Atalanta e Genoa ha voluto parlare di Andrea Belotti in vista della sfida tra Torino e Fiorentina A Radio Firenze Viola, l’ex ... (calcionews24)

LIVE Juric in conferenza stampa presenta la partita con la Fiorentina: Il Torino dopo le sconfitte con Lazio e Roma rischia di essere estromesso dalla corsa per un posto utile ad accedere alle coppe europee se non invertirà subito la rotta. L’allenatore del Torino, Ivan ...torinogranata

Fiorentina, designato l'arbitro per la sfida col Torino: bilancio ok ma occhio ai rigori: Quello contro i granata sarà il settimo incrocio tra la Fiorentina e il fischietto di Ostia Lido. Il bilancio è positivo con i viola, con 3 vittorie 2 sconfitte e 1 pareggio. L'ultima gara risale a ...firenzetoday

Torino, Juric verso l'addio: Tudor in pole, Cairo valuta altri 3 allenatori: Ivan Juric, qualche settimana fa, ha già annunciato il suo addio in caso al Torino in caso di mancata qualificazione dei granata alle coppe europee. Quelle contro Fiorentina, Napoli e Udinese saranno ...areanapoli