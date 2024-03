Top of the Music 09 2024 | Tony Boy debutta al primo posto | Lazza new entry nei singoli

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 1 marzo 2024) La Top Ten degli album più venduti in Italia dal 23 al 29 febbraio (week 09/) si arricchisce di tre new entries. E una vola dritta al: si tratta del nuovo album diBoy, ‘Nostalgia (Export)’, chedirettamente in vetta scalzando Mahmood con ‘Nei letti degli altri’. Terzo, invece, per Annalisa con ‘E poi siamo finiti del vortice’ che precede ‘Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato’ di Alfa (quarto). La classifica della settimana prosegue con ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta (alla posizione cinque) seguito da ‘Il coraggio dei bambini – Atto II’ di Geolier e la compilation ufficiale di Sanremo. Ecco, poi, l’ultimo lavoro dei CCCP – Fedeli alla linea, ottavi con ‘Altro che nuovo nuovo’ prima di CLARA, #9 con ...