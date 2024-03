Tommaso Cerno nuovo direttore del Tempo | Ai lettori prometto una cosa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Cambio di direzione a Il. Il, che prende il posto di Davide Vecchi alla guida del quotidiano romano della famiglia Angelucci. Vecchi è statodel giornale di piazza Colonna per due anni. Gli editori hanno scelto il giornalista friulano, 49 anni, giàdel settimanale L'Espresso e del Messaggero Veneto e conde La Repubblica.lascia L'identità, il quotidiano che ha diretto negli ultimi due anni. "Ringrazio l'editore per la fiducia, ilVecchi per il giornale vivo e forte che eredito, i giornalisti e le firme del- dice il neo-. Il nostro quotidiano appartiene ai ...