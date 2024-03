Tommaso Cerno è il nuovo direttore de «Il Tempo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 1 marzo 2024)è ilde Il, quotidiano della famiglia Angelucci. Sostituisce Davide Vecchi, che è statoper due anni. il giornalista friulano, 49 anni, da due anni dirigeva il quotidiano L’Identità, in precedenza aveva diretto il settimanale L’Espresso e il Messaggero Veneto. È stato conde La Repubblica. Da giovane ha militato tra le file di Alleanza Nazionale e dal 2018 al 2022 è stato senatore del Partito Democratico. «Ringrazio l’editore per la fiducia, ilVecchi per il giornale vivo e forte che eredito, i giornalisti e le firme del– ha dichiarato-. Il nostro quotidiano appartiene ai lettori ed è stato per decenni l’autorevole voce di Roma e ...