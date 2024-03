TNA | Annunciato il ritorno della compagnia in Australia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo il DownUnder Tour dello scorso anno in cui Alex Shelley difese il titolo massimo contro Steve Maclin e Deonna Purrazzo quello Knockouts contro Gisele Shaw, la Oceania Pro Wrestling ha rinnovato la propria collaborazione con la TNA Wrestling. La Total NonStop Action sarà di fatti impegnata dall’11 al 14 aprile nella città di Ballarat, Victoria. In attesa di un annuncio fatto anche dalla federazione canadese, vi mostriamo di seguito il post su XOPW. Lock it in @ThisIsTNA is coming to #StarrcastDownunder, with championship matches set to take place at #HER and #nStampede!What TNA gold do you want to see on the line in Ballarat? #VisitVictoria pic.twitter.com/SJnwxYOamf— Oceania Pro Wrestling (OPW) (@opwlive) February 29, 2024