TNA | Annunciati quattro match per Sacrifice 2024

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo l’odierna puntata di TNA iMPACT! sono stati ufficializzati benin vista del prossimo evento speciale della compagnia,in scena l’8 marzo a Windsor, Ontario, Canada. Nello specifico vedremo un Triple Threatvalido per il Knockouts Championship di Jordynne Grace contro Tasha Steelz e Xia Brookside. A seguire, il secondo atto tra Josh Alexander e l’ex MLW World Champion fresco di firma esclusiva con la TNA, Alex Hammerstone. Chris Sabin, KUSHIDA e Kevin Knight affronteranno il team composto dal campione X-Division, Mustafa Ali e i Good Hands. Infine IWGP Global Championship, Nic Nemeth difenderà la cintura contro Steve Maclin. BREAKING: @JordynneGrace will defend the TNA Knockouts World Championship against @XiaBrookside & @RealTSteelz at ...