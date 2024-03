Tirreno-Adriatico 2024 | Pozzovivo sarà al via con il brivido

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 marzo– I riflettori del mondo del ciclismo sono tutti concentrati sull'imminente Strade Bianche, il primo vero scontro diretto della stagione tra i big delle Classiche, ma a distanza di pochi giorni, per la precisione lunedì 4 marzo, scatterà anche la: la prima corsa a tappe in Italia dell'annata ma anche l'occasione per rivedere in bici Domenico. E non senza brividi. I dettagli E' storia di pochi giorni fa l'ingaggio del lucano da parte della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, la squadra di Bruno e Roberto Reverberi che l'aveva lanciato nel mondo del professionismo nell'ormai lontano 2005. Da allora il classe '82 avrebbe raccolto, tra le altre, ben 17 partecipazioni al Giro d'Italia, con la 18esima nel mirino il prossimo maggio con ...