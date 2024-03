Tiro a segno | Europei 10 metri Gyor 2024 | pass olimpici per Germania e Francia 11ma Sofia Ceccarello

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Va in archivio la prima finale della seconda giornata di gare riservate alla categoria senior aglida 10di: a, in Ungheria, nella carabina femminile si impone la tedesca Anna Janssen, che conquista oro eolimpico non nominale. Argento per la polacca Julia Ewa Piotrowska, bronzo per l’elvetica Audrey Gogniat. Quarta piazza per la transalpina Oceanne Muller, che conquista ilolimpico e libera uno slot che verrà riassegnato attraverso il ranking. In casa Italia escono nelle qualificazioni tutte le azzurre: la migliore è, molto più indietro Barbara Gambaro, 55ma, e Martina Ziviani, 64ma. La graduatoria a squadre va alla Norvegia, con ...