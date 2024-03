Tiro a segno | Europei 10 m 2024 | nella carabina maschile Ungheria e Polonia ottengono il pass olimpico | 18° Sollazzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Patrik Jany ha vinto la medaglia d’oroai Campionatidi, rassegna riservata alla distanza dei 10 m in fase di svolgimento in, precisamente a Gyor. Lo slovacco nello specifico ha ottenuto il punteggio di 251.2, regolando nello scontro finale il padrone di casa Itsvan Peni, poi secondo con 249.7. L’ungherese in virtù del risultato ha staccato ilper Parigi. A piazzarsi sul gradino più basso del podio è stato invece l’austriaco Martin Strempfl con 227.7. Quarto poi il polacco Maciej Kowalewicz, il quale ha ottenuto così anche ilcon 207.01 precedendo il norvegese Jon-Hermann Hegg (186.4), l’ucraino Serhiy ...