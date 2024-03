Tifosi Biancorossi sempre in viaggio Ora si riparte per Lucca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) C’erano in Sardegna, per ben due volte, quando il Rimini ha affrontato Torres e Olbia. C’erano in Sicilia mercoledì sera a colorare di biancorosso quello stadio Massimino decisamente votato al rossazzurro. Un piccolo puntino nel mare catanese. Ma quei 218 arrivati dalla Romagna si sono fatti sentire. Hanno cantato, sventolato le bandiere. Si sono arrabbiati, si sono disperati, hanno urlato contro l’arbitro fino ad abbracciare comunque, nel finale, capitan Colombi e compagni sotto la curva. Idel Rimini la trasferta di Coppa Italia in Sicilia se la sono goduta. Al di là del risultato sportivo. Che sì, conta eccome, ma che alla fine, e alla lunga, si dimentica. Resta la festa. Resta l’orgoglio di aver portato un po’ di Rimini, un po’ di maglia a scacchi a tutte le latitudini del nostro Paese. Hanno cantato in aeroporto, lo hanno fatto prima fuori, poi dentro lo ...