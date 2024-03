Thuram fuori? Dimarco e Mkhitaryan piazzano il sorpasso

(Di venerdì 1 marzo 2024) Marcusè ancora fermo ai box dopo il problema all’adduttore contro l’Atletico Madrid. I compagni Federicoe Henrikhne stanno approfittando per scalzarlo da una classifica dell’Inter 2023/24. DATI FERMI – Con 2.398 minuti e 34 presenze totali, Marcusè uno dei giocatori più usati da Simone Inzaghi in questa stagione dell’Inter. Tuttavia l’infortunio contro l’Atletico Madrid lo ha tenutodal campo nelle ultime due sfide contro Lecce e Atalanta. In attesa di conoscere la data del suo rientro (qui le ultime sensazioni), il numero 9 nerazzurro è quindi fermo a 12 gol e 7 assist alla sua prima stagione a Milano. Con 19 partecipazioni attive, Tikus è il migliore dell’Inter, ovviamente dopo Lautaro Martinez (26 gol e 2 assist). Tuttavia due compagni lo stanno ...

La posizione dell'attaccante dell'Inter, Thuram , è oggetto della di valutazione: è in posizione di fuorigioco ma ha in qualche modo ostacolato l'intervento ... (fanpage)

CONVOCATI, Torna Dodo. Ancora fuori Quarta-Kouame: La Fiorentina ha pubblicato l'elenco dei convocati diramato da mister Vincenzo Italiano per la partita di domani contro il Torino. Torna a disposizione Dodo, rimangono ancora fuori ...firenzeviola

Salernitana, liverani: "fuori sia boateng che fazio": La Salernitana dovrà far i conti con una grave emergenza in difesa. Fabio Liverani non avrà a disposizione divrsi giocatori come confermato ...sportmediaset.mediaset

Inzaghi sorride: Acerbi e Thuram pronti per il Genoa: L’Inter e Inzaghi possono sorridere perché per la sfida di lunedì contro il Genoa recuperano sia Acerbi che Thuram L‘Inter e Inzaghi possono sorridere perché per la sfida di lunedì contro il Genoa rec ...calcionews24