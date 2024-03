Thiago Motta | «Percassi? Non mi preoccupa! Credito Bologna decennale»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 1 marzo 2024), che sabato 9 marzo ospiterà al Dall’Ara l’Inter capolista potendo contare su un pubblico decisamente numeroso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dal sapore europeo con l’Atalanta. L’allenatore rossoblù torna sulla partita disputata dalla squadra bergamasca a San Siro con l’Inter VALORE ELEVATO –si appresta a sfidare l’Atalanta che solo mercoledì scorso ha affrontato l’Inter a San Siro e prima ancora aveva affrontato il Milan sempre al Meazza: «Cosa dicono le partite dell’Atalanta contro Milan e Inter? Che ha un grande livello, due partite a San Siro contro due squadre costruite per lottare come minimo per il campionato. Nella prima hanno sofferto un po’ di più perché il Milan è una squadra forte e quando spinge diventa complicato, contro l’Inter hanno iniziato molto ...