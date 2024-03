Thiago Motta e De Zerbi | i nuovi profeti attesi al varco | sarà uno spasso

(Di venerdì 1 marzo 2024) "Non vedo perché, con giocatori più forti di quelli che alleno ora, non dovrei giocare altrettanto bene e/o ottenere risultati...

Quando appenderà gli scarpini al chiodo per Jorginho potrebbe aprirsi la porta per una carriera da allenatore: "Ha preso il patentino, speriamo di trovare una ... (fanpage)

Recupero importante dall’infortunio per i felsinei. Solo uno spavento, dato che oggi si è regolarmente allena to Sembrava dover saltare la sfida con ... (calcionews24)

Col Bologna più di tre punti in palio: per l’Atalanta è un partita da sliding doors: Il pareggio in casa del Milan, come aveva già anticipato Gasperini, si è rivelato preziosissimo per “mantenere a tiro” la squadra di Thiago Motta. Gli scenari sono semplici, ma non riguardano solo le ...bergamonews

Le prime pagine di oggi, venerdì 1° marzo 2024 GALLERY: Lazio-Milan è l`anticipo che stasera apre la 27esima giornata di campionato in Serie A. Sabato si giocano altre tre gare: la Salernitana ultima in classifica fa.calciomercato

Nuovo allenatore Milan, sono quattro i nomi sul taccuino di Cardinale: rivoluzione in vista Spunta quel dettaglio: Nuovo allenatore Milan, sono quattro i nomi sul taccuino di Cardinale per l’eventuale sostituzione di Pioli: ecco i nomi Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan ci si continua ad ad i ...milannews24