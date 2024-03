Thiago Motta | 'Ammiro Gasperini | ho imparato tanto da lui Saelemaekers sta bene | è recuperato'

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sfida Champions all'orizzonte per il Bologna e perche ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Atalanta.-...

Recupero importante dall’infortunio per i felsinei. Solo uno spavento, dato che oggi si è regolarmente allena to Sembrava dover saltare la sfida con ... (calcionews24)

"Non vedo perché, con giocatori più forti di quelli che alleno ora, non dovrei giocare altrettanto bene e/o ottenere risultati... (calciomercato)

Atalanta-Bologna , la sfida che non ti aspetti con in palio un posto in Champions League. La squadra di Thiago Motta è lanciatissima,... (calciomercato)

Thiago Motta: “Atalanta squadra di grande livello. Su Gasperini…”: Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha preso parte alla conferenza stampa pre-gara in vista del match contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole ...calciostyle

Cor Sport – Motta gioca in ventisei: l’11 titolare rossoblù è sempre una sorpresa: La matematica non è un opinione e, per Motta, nemmeno il calcio lo è: come ci dice il Corriere dello Sport, cambiando i giocatori il risultato non cambia. Thiago, difatti, non ha mai schierato la ...tuttobolognaweb

Il modello Sartori che ha fatto grandi Atalanta e Bologna: Algoritmi No grazie. Lo scontro Champions, la sfida Gasperini-Thiago Motta, quella fra le scommesse vinte De Ketelaere-Zirkzee... Due orchestre con un direttore in comune nella loro costruzione, quel ...gazzetta