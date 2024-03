(Di venerdì 1 marzo 2024) La star di The Human Voice tornerà a lavorare con Pedro Almodóvar nel suo nuovo film, che l'attrice ritiene unpresentata a Cannes 2019.e Pedro Almodóvar sono pronti a riunirsi nel prossimo film del regista spagnolo, il primo lungometraggio in lingua inglese, The. Nonostante un'amicizia di vecchia data, il duo non aveva mai lavorato insieme prima di The Human Voice, esordio assoluto con l'inglese del regista di Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Nel corto,interpreta una donna alle prese con una rottura sentimentale al telefono, circondata da un design in puro stile almodovoriano. In The, l'attrice interpreta Martha, una donna ...

Tilda Swinton tornerà a lavorare con Pedro Almodóvar dopo il cortometraggio The Human Voice. A marzo Pedro Almodóvar girerà il suo primo lungometraggio in ... (movieplayer)

Julianne Moore raggiunge la Swinton nel cast dell'esordio in lingua inglese del regista spagnolo Julianne Moore affiancherà Tilda Swinton in The Room Next ... (movieplayer)

Julianne Moore sarà la protagonista di “The Room Next Door ”, il primo lungometraggio in lingua inglese dell’autore spagnolo Pedro Almodóvar , secondo quanto ... (cinemaserietv)

The Room Next Door, Tilda Swinton:"È il seguito naturale di Dolor y Gloria": Tilda Swinton e Pedro Almodóvar sono pronti a riunirsi nel prossimo film del regista spagnolo, il primo lungometraggio in lingua inglese, The Room Next Door. Nonostante un'amicizia di vecchia data, il ...movieplayer

