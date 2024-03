The Rock a Cody Rhodes | “Dal profondo del cuore…Fa***lo la tua storia”

nuovo merchandise dedicato a The Rock (e Cody Rhodes, in maniera indiretta). Non molto carino, usiamo un eufemismo, il riferimento fumettistico ai Cody ... (zonawrestling)

‘Rapi Saga’, ora anche l’album sul sindaco. I Rebbiohead: “Difensori del Rock in città, contro Rapinese e la sua autorità”: Scopri il nuovo capitolo della saga Rapinesiana a Como con l'album digitale 'Rapi Saga Vol.1 – Il cielo sopra Como' presentato dai Rebbiohead. Esplora le tracce, le liriche e il controverso rapporto c ...comozero

The Smashing Machine: Emily Blunt in trattative per interpretare Dawn Staples nel film con Dwayne Johnson: Emily Blunt è in trattative per recitare in The Smashing Machine, con Dwayne “The Rock” Johnson nei panni dell’iconico wrestler ...badtaste

Deep Rock Galactic: Stagione 5 annunciata con dettagli da Ghost Ship Games: Deep Rock Galactic raggiunge la Stagione 5, annunciata in video da Ghost Ship Games con diversi dettagli sui nuovi contenuti in arrivo. Ghost Ship Games ha annunciato la Stagione 5 di Deep Rock ...multiplayer